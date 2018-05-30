В Киеве убит российский журналист Аркадий Бабченко

Российский журналист Аркадий Бабченко убит в Киеве.

Как передает SalamNews со ссылкой на РИА Новости, вечером во вторник в Киеве в журналиста несколько раз выстрелили в спину на лестничной площадке, когда он возвращался домой из магазина.

Украинская полиция расследует дело об умышленном убийстве. Рассматривается несколько версий произошедшего. По словам депутата Верховной рады Антона Геращенко, одна из них — действия российских спецслужб.

МВД страны опубликовало фоторобот подозреваемого. Это мужчина 40-45 лет с седой бородой и в темно-синей бейсболке. Его рост составляет 175-180 сантиметров, телосложение среднее, есть живот, уточняется в сообщении. Был одет в джинсовую куртку и джинсы.

По словам представителя полиции, стрелявший в Бабченко мог иметь сообщников. Соседка заявила, что его убийца, вероятно, пользовался глушителем, поскольку выстрелов слышно не было.