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Боевики ИГ начали мощную атаку, чтобы прорваться к Пальмире

Террористическая группировка ИГ в ночь на среду начала в восточном районе сирийской провинции Хомс масштабную атаку, сообщает арабский портал "Аль-Масдар" со ссылкой на военные источники.

По его информации, террористы ИГ атаковали позиции правительственных сил в районе Бадия. Отмечается, что они пытаются прорвать блокаду и направиться в Пальмиру, передает İslam.az со ссылкой на ТАСС.

"Аль-Масдар" пишет, что ожесточенные бои продолжаются.

Боевики ИГ захватили Пальмиру в мае 2015 года. В конце марта 2016 года сирийские военные при поддержке российской авиации освободили город, но уже в декабре Пальмира вновь оказалась в руках экстремистов. 2 марта 2017 года министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Пальмиры от ИГ.

Пальмира - один из богатейших городов поздней Античности в оазисе Сирийской пустыни между Дамаском и Евфратом, археологические памятники которого с 1980 года входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.


Опубликовано:30 Май, 2018  13:33, ]]>Печать]]>
 
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