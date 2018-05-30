В Душанбе стартовало строительство Исламского института

В столице Таджикистана дан старт строительству Исламского института.

Напомним, решение о создании мусульманского вуза в Душанбе принял президент республики Эмомали Рахмон.

«Комплекс зданий Исламского института Таджикистана, рассчитанный на одновременное обучение 1500 студентов в одну смену, будет построен в Душанбе на территории 3 га земли за счет правительства, выделившего на эти цели более $15 млн», - цитирует, в частности, сообщение пресс-службы таджикского лидера «Интерфакс».

Напомним, согласно проекту, главное здание учебного заведения будет состоять из пяти семиэтажных блоков. В трех из них будут размещены образовательные и административные структуры.

Два других блока предназначены для общежитий. Институт будет иметь собственные библиотеку, конференц-зал, спортивную площадку, сквер с фонтанами, автостоянку и т.д.