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15 минут: жители Дубая поставили «рекорд» по продолжительности брака

Жители Дубая претендуют на звание мировых рекордсменов по продолжительности брачного союза. Речь, к сожалению, не идет о «золотой» или «бриллиантовой» свадьбе. Жених и невеста из ОАЭ развелись буквально через 15 минут после церемонии бракосочетания.

Желание развестись первым выразил новоиспеченный муж, а причина, как оказалось, весьма тривиальна – деньги, точнее, приданое, которое жених должен был выплатить отцу невесты, передает İslam.az со ссылкой на islam-today.ru.

Согласно брачному договору, он должен был семье своей будущей супруги 30 тысяч долларов, причем, стороны договорились о том, что половина суммы будет выплачена до свадьбы, а вторая – после. Однако отец невесты начал требовать с зятя всю сумму сразу, причем, заявил об этом прямо во время церемонии бракосочетания.

Примечательно, что жених расплатиться с мужчиной согласился, сказав, что деньги у него в машине, и ему нужно пять минут, чтобы их забрать. Тесть, в свою очередь, потребовал, чтобы деньги были доставлены ему немедленно.

Вся перепалка мужчин проходила на глазах гостей. Заявив о том, что он не может стерпеть таких оскорблений и унижений, молодой человек объявил о разводе.

 

 


Опубликовано:30 Май, 2018  17:38, ]]>Печать]]>
 
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