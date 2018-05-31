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Армяне нарушили перемирие 103 раза

Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 103 раза.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селе Довех и на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селе Чинари и на безымянных высотах на территории Бердского района, на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в селах Кемерли, Гушчу Айрым Газахского района, Агдам, Мунджуглу Товузского района, и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гёйарх, Чилябюрт, Ярымджа Тертерского района, Шыхлар, Баш Карвенд, Джевахирли, Кенгерли, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Карвенд, Гараханбейли, Горган, Кюрдляр, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Ходжавендского районов.


Опубликовано:31 Май, 2018  10:14, ]]>Печать]]>
 
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