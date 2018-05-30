Читатель спрашивает: Лишается ли благодати месяца Рамазан человек, который не может соблюдать пост по уважительной причине?

Лишиться благодати месяца Рамазан – великая потеря. Человек, не соблюдающий пост месяца Рамазан по неуважительной причине, грешит, и, естественно, лишается благодати этого священного месяца. Но если у него есть уважительные причины, то неверно было бы утверждать, что он лишается благодати Рамазана. Если человек не сможет поститься несколько дней в этот месяц или же весь месяц в силу определенных причин (путешествие, болезнь, менструация), и будет выполнять свои религиозные предписания верно, то он не будет обделен благодатью. Говоря «религиозные предписания», мы имеем в виду восполнение пропущенных постов после выздоровления, выплата фидйи (еды) беднякам. Не стоит забывать, что можно заслужить благодать и иными путями. Например, накормить постящегося человека, оказать ему определенные услуги, если не может поститься, то выполнять иные виды богослужения, много молиться, читать Коран и т.д. Опять-таки повторимся, что все это относится тем, кто не может поститься по уважительным причинам.