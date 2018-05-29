Когда в этом году ночи Гадр?

Благословенный месяц Рамазан уже вовсю вступил в свои права. В связи с этим Священным месяцем на электронный адрес нашего портала поступают многочисленные вопросы. И большая их часть связана с ночами Гадр: когда же в этом году эта благостная ночь?

İslam.az сообщает, что предполагаемая ночь Гадр - это 19, 21 и 23-е ночи месяца Рамазан. В 2018-м году эти ночи приходятся на ночи с 3-го на 4-е, с 5-го на 6-е и с 7-го на 8-е июня. Что же касается богослужений этой ночи, то накануне предполагаемых ночей Гадр на главной странице нашего портала будет размещена подробная информация об этом.

Отметим, что согласно ахли-сунне, ночь Гадр приходится на 27-ую ночь месяца Рамазан, в этом году на ночь с 11-го на 12-е июня.