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Сенат Казахстана разрешил Назарбаеву пожизненно возглавлять Совбез страны

Сенат Казахстана одобрил законопроект о Совете безопасности, который предусматривает право за главой государства Нурсултаном Назарбаевым пожизненно возглавлять Совбез, сообщает İslam.az со ссылкой на РИА Новости.

"Устанавливается, что первому президенту Республики Казахстан — Елбасы в силу его исторической миссии пожизненно принадлежит право возглавлять Совет безопасности в качестве председателя», — говорится в заключении комитета сената парламента Казахстана по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам.

Ранее Мажилис (нижняя палата парламента) Казахстана одобрил во втором чтении законопроект о Совете безопасности страны, который закрепляет Нурсултаном Назарбаевым право пожизненно возглавлять Совбез.


Опубликовано:31 Май, 2018  11:20, ]]>Печать]]>
 
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