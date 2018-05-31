Президент Азербайджана: «Разрушение армянами наших исторических, религиозных памятников, мечетей - невиданный вандализм»

«Наши дружественные страны, мусульманские страны поддерживают справедливую позицию Азербайджана по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Благодарю вас за эту поддержку. Как вы знаете, все ведущие международные организации приняли решения и резолюции, требующие урегулирования конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана».

Как сообщает Islam.az со ссылкой на АПА, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с послами и руководителями дипломатических представительств мусульманских стран в Азербайджане по случаю священного месяца Рамазан.

Глава государства напомнил о 4 резолюциях Совбеза ООН.

«Генеральная Ассамблея ООН, ОБСЕ, Движение неприсоединения, Организация исламского сотрудничества, Европейский парламент, Парламентская ассамблея Совета Европы, ОЭС и другие организации приняли аналогичные решения и резолюции. Эти решения и резолюции создают правовую основу для урегулирования конфликта. В принятии этих документов участвуют и оказывают поддержку в вопросе урегулирования конфликта мусульманские страны, являющиеся членами этих международных организаций.

Как вам известно, на протяжении многих лет признанные международным сообществом исторические, исконные земли Азербайджана находятся под оккупацией Армении. В результате этой оккупации более миллиона азербайджанцев стали вынужденными переселенцами. Наши города, села разрушены армянами. Разграблены наши музеи. Армянами разрушены наши исторические, религиозные памятники, мечети. Это невиданный вандализм. В отношении нашего народа был совершен Ходжалинский геноцид. Более десяти стран официально подтвердили этот геноцид.

Скорейшее урегулирование конфликта обеспечит стабильность и мир в регионе. Для урегулирования конфликта Армения должна, прежде всего, незамедлительно и безоговорочно вывести свои войска с оккупированных ею территорий и выполнить резолюции Совета Безопасности ООН, который является высшей структурой в мире. Я благодарен вашим странам и вам за вашу справедливую позицию по этому вопросу», - подчеркнул глава государства.