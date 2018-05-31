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В Афганистане из плена талибов освобождены более 100 человек

Силы специального назначения Афганистана освободили по меньшей мере 105 человек из тюрьмы, находившейся под контролем радикального движения "Талибан".

Как передает İslam.az, об этом сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на заявление воинского подразделения специальных операций.

Подразделение провело спецоперацию в районе Каджаки в провинции Гильменд на юге страны этой ночью. Все освобожденные - мирные жители, среди них пять женщин.

"Четверо боевиков ликвидированы, один задержан, а также силы безопасности конфисковали десять мотоциклов в ходе операции", - говорится в заявлении сил спецназа.


Опубликовано:31 Май, 2018  15:37, ]]>Печать]]>
 
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