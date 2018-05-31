МФ ОИС организовал ифтар, посвященный Кудсу

Председатель Молодежного Форума Организации Исламского Сотрудничества (МФ ОИС) посол Эльшад Искендеров дал традиционный ифтар главам дипломатических представительств стран-членов ОИС, аккредитованным в Стамбуле.

В ифтаре, на котором основное внимание было направлено на программу МФ ОИС «Аль-Кудс аль-Шариф – молодежная столица ОИС 2018», также принимали участие представители постоянных партнеров МФ ОИС, молодежи и прессы.

Обращаясь к гостям, посол Эльшад Искендеров отметил, что ежегодный традиционный ифтар, организуемый МФ ОИС, дает возможность вновь консолидировать усилия для общей цели, в интересах молодежи мусульманского мира. Председатель МФ ОИС пожелал гостям и всему мусульманскому миру благословенного Рамазана.