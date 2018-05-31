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В Азербайджанский институт теологии назначен ректор.
Как сообщает İslam.az, распоряжением президента Ильхама Алиева Мамедов Джейхун Валех оглу назначен ректором Азербайджанского института теологии.
В Азербайджанский институт теологии назначен ректор
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