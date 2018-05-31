ПОПУЛЯРНЫЕНОВОСТИ
Что означают слова «иляллах» и «илляллах»? Что означают слова «иляллах» и «илляллах»?
Эрдоган: Россия выплатит Турции 1 млрд долларов компенсации Эрдоган: Россия выплатит Турции 1 млрд долларов компенсации
Когда в этом году ночи Гадр? Когда в этом году ночи Гадр?
15 минут: жители Дубая поставили «рекорд» по продолжительности брака 15 минут: жители Дубая поставили «рекорд» по продолжительности брака
Лишается ли благодати месяца Рамазан человек, который не может соблюдать пост по уважительной причине? Лишается ли благодати месяца Рамазан человек, который не может соблюдать пост по уважительной причине?

КАЛЕНДАРЬНОВОСТЕЙ
«Июн.2018
Пн.Вт.Ср.Чт.Пт.Сб.Вс.
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Новости » Точка зрения

Нынешняя ночь - Ночь Вознесения

Ночь с 16-го на 17-ое месяца Рамазан, в этом году с 1-го на 2-е июня, - Ночь Вознесения (мерадж) Его Светлости Мухаммада (с).

Одно из важных событий, произошедших в жизни Его Светлости Пророка Мухаммада (с) – вознесение (мерадж). Ученые расходятся во мнении, когда именно случилось это событие. Согласно широко распространенной версии, событие произошло в Мекке, после 10-го года пророчества (точнее, после смерти Абу Талиба).

Точная дата мераджа также неизвестна. В различных источниках указывается 17 рамазан, 2 рабиуль-авваль, 17 рабиуль-авваль или 27 ночь месяца раджаб, или же первая пятница месяца раджаб. Вознесение считается одним из самых больших чудес Пророка Мухаммада (с). В переводе с арабского «мерадж» означает «вознесение, подъем».

После смерти Абу Талиба и Хадиджы Его Светлость Мухаммад (с) очень часто посещал родственников, гостил, а иногда и ночевал у них. Однажды он был гостем в доме дочери Абу Талиба, сестры Его Светлости Али (а). В полночь ангел ниспослания Аллаха Джабраиль спустился для встречи с Пророком Ислама и пригласил его в очень почетное путешествие. Великий Аллах поручил ему в этом путешествии сопровождать Его Светлость Мухаммада (с). Пророк сел на специальное средство передвижения «Бураг», которую доставил Джабраиль. Первым этапом его путешествия была первая кыбла мусульман, мечеть Бейтуль-Мукаддас (Святая мечеть), расположенная в городе Кудс (Иерусалим), родина многих пророков. Путешествие Пророка в ночь вознесения из Мекки в Кудс называют «исра».

После того, как Пророк обошел Бейтуль-Мугаддас, другие религиозные святыни Кудса, и совершил там намаз, начался второй этап божественного путешествия. Его Светлость Мухаммад (с) в сопровождении Джабраила вознесся в небо. Бураг переносил Его Светлость (с) через слои неба с легкостью.

Во время мераджа Его Светлость Мухаммад (с) встретился с душами бывших пророков, узнал, какие награды ждут праведников в раю, как будут наказаны грешники в аду. Согласно хадисам, во время вознесения Пророк (с) настолько приблизился к местам, где проявляются могущество и величие Аллаха, что ни один ангел, в том числе и Его Светлость Джабраиль, не смогли сопроводить его.

Основное значение мераджа состоит в том, что во время этого события Великий Аллах объявил о необходимости совершения намаза мусульманам. До мераджа намаз был обязателен не для всех. Лишь Пророк обязан был совершать намаз.

Его Светлость Мухаммад (с) завершил великое путешествие за очень короткий промежуток времени, всего за несколько минут, и вернулся тем же путем. Передвигаясь по небу и возвращаясь в Мекку, он заметил торговый караван, приближающийся к городу, и запомнил его приметы.

Наутро Его Светлость Мухаммад (с) вышел в город и сообщил мекканцам о своем божественном путешествии. Идолопоклонники, услышав, что он за несколько минут преодолел путь из Мекки в Кудс, вознесся оттуда на небо, путешествовал там и вернулся на землю, вновь начали иронизировать. Тогда Пророк в точности описал увиденный в пути караван, рассказал о количестве и цвете верблюдов, о грузе. Жители Мекки потребовали в доказательство его путешествия в Кудс, описать тамошние места. Его Светлость Пророк (с) подробно описал интерьер и экстерьер мечети Бетуль-Мугаддас, а также другие священные места. Часто посещающие Кудс купцы подтвердили истинность его слов. В это время до Мекки дошел караван, который Пророк видел в пути. Признаки каравана полностью совпадали с рассказанными Его Светлостью Мухаммадом (с).

Жившие в прошлом некоторые исследователи утверждали, что мерадж осуществлялся не физически, а духовно. По их мнению, в мерадж отправилась лишь душа Пророка, то есть он мысленно путешествовал, а тело оставалось в Мекке. Причиной подобных предположений ученых было доминирующее в астрономический мысли средних веков геоцентрическая система Птолемея (центр Земля). Согласно этой мысли, Земной шар окружают 4 жизненные стихии – вода, земля, воздух и огонь. После расположены 9 слоев, называемые «фалаки». Проникновение какого-либо предмета в эти фалаки обязательно повлечет гибель Вселенной. Поэтому считалось, что физическое вознесение человека невозможно. Однако с развитием науки выяснилось как ошибочность геоцентрической системы Птолемея, так и понятия «девяти фалак». Основатель одного из течений шиизма - «шейхиййа», Шейх Ахсаи, а также ряд других ученых считали, что мерадж происходил не наяву, а во сне.

Однако, по мнению большинства исламских ученых, Его Светлость Мухаммад (с) совершил вознесение физически. Некоторые аспекты этого события могут показаться с точки зрения современной науки недосягаемыми и невозможными. Однако нельзя забывать, что наука способна объяснить лишь часть религиозных вопросов. Для обладающего неограниченной мощью Аллаха не составит большого труда переносить своего Пророка с огромной скоростью, чтобы тот преодолел Земное притяжение, обеспечить его жизненные функции в верхних слоях атмосферы.

В нескольких аятах Корана есть как очевидные, так и скрытые указания на мерадж и исру Его Светлости Пророка Мухаммада. В одном из этих аятов Великий Аллах велит: «Пречист Тот, Кто перенес ночью Своего раба, чтобы показать ему некоторые из Наших знамений, из Заповедной мечети в мечеть аль-Акса, окрестностям которой Мы даровали благословение. Воистину, Он — Слышащий, Видящий» («Исра», 1).


Опубликовано:1 Июнь, 2018  10:27, ]]>Печать]]>
 
В этом разделе:
31 Май, 2018
МФ ОИС организовал ифтар, посвященный Кудсу
31 Май, 2018
Когда в этом году ночи Гадр?
29 Май, 2018
Изречения исламских святых о месяце Рамазан
28 Май, 2018
Азербайджанской Демократической Республике - 100 лет
25 Май, 2018
Пост - божественный пир, дарующий счастье в этом и загробном мире

Добавить комментарий
Ваше имя |
Текст
Captcha
|
Captcha
ПОСЛЕДНИЕНОВОСТИ
1 Июнь, 2018

Эрдоган: В Африне нейтрализованы 4500 террористов
1 Июнь, 2018
Армяне нарушили перемирие 96 раз
1 Июнь, 2018

Верен ли пост человека, который не смог совершить большое омовение до утреннего азана и вознамерился соблюдать пост в состоянии джанабат? Ислам в вопросах
1 Июнь, 2018

Нынешняя ночь - Ночь Вознесения
1 Июнь, 2018

Йеменские повстанцы сбили военный вертолет Саудовской Аравии
31 Май, 2018

В Азербайджанский институт теологии назначен ректор
31 Май, 2018

МФ ОИС организовал ифтар, посвященный Кудсу Фотолента
31 Май, 2018

В Афганистане из плена талибов освобождены более 100 человек
31 Май, 2018

Башар Асад: Сирийские власти планируют освободить всю территорию государства
31 Май, 2018

Президент Азербайджана: «Разрушение армянами наших исторических, религиозных памятников, мечетей - невиданный вандализм»
31 Май, 2018

Сенат Казахстана разрешил Назарбаеву пожизненно возглавлять Совбез страны
31 Май, 2018

Когда в этом году ночи Гадр?
31 Май, 2018

Лишается ли благодати месяца Рамазан человек, который не может соблюдать пост по уважительной причине? Ислам в вопросах
31 Май, 2018
Армяне нарушили перемирие 103 раза
31 Май, 2018

Сегодня мовлуд имама Хасана (а)
30 Май, 2018

15 минут: жители Дубая поставили «рекорд» по продолжительности брака
30 Май, 2018
В Душанбе стартовало строительство Исламского института
30 Май, 2018
В Кабуле уничтожили нападавших на здание МВД боевиков
30 Май, 2018
Боевики ИГ начали мощную атаку, чтобы прорваться к Пальмире
30 Май, 2018
В Киеве убит российский журналист Аркадий Бабченко
30 Май, 2018
Военные Индии и Пакистана договорились о перемирии в Кашмире
30 Май, 2018

Правильно ли поступил человек, отправляющийся в путешествие, позавтракав после сна? Ислам в вопросах
30 Май, 2018

ХАМАС объявил о возвращении к перемирию с Израилем
30 Май, 2018
Армяне нарушили режим прекращения огня 98 раз
29 Май, 2018
Дамаск получит контроль над южными границами Сирии
29 Май, 2018

Изречения исламских святых о месяце Рамазан
29 Май, 2018

Тысячи пар обуви перед штаб-квартирой ЕС: напоминание об убитых Израилем палестинцах
29 Май, 2018

Алжирский блогер сел на 10 лет за интервью с израильтянином
29 Май, 2018

Мечеть в форме полумесяца появится в Турции
29 Май, 2018
В Палестине назвали число погибших в столкновениях в секторе Газа
29 Май, 2018
Прокуратура Израиля обвиняет Нетаньяху во взяточничестве
© 2018 При использовании материалов, ссылка на сайт www.iSLAM.az обязательна!
Copyright 2002-2016, Центр Религиозных Исследований, All Rights Reserved.
Вопросы и пожелания: admin@islam.az		   SpyLOG Сайт сделал: 313wb.com