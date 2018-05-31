Нынешняя ночь - Ночь Вознесения

Ночь с 16-го на 17-ое месяца Рамазан, в этом году с 1-го на 2-е июня, - Ночь Вознесения (мерадж) Его Светлости Мухаммада (с).

Одно из важных событий, произошедших в жизни Его Светлости Пророка Мухаммада (с) – вознесение (мерадж). Ученые расходятся во мнении, когда именно случилось это событие. Согласно широко распространенной версии, событие произошло в Мекке, после 10-го года пророчества (точнее, после смерти Абу Талиба).

Точная дата мераджа также неизвестна. В различных источниках указывается 17 рамазан, 2 рабиуль-авваль, 17 рабиуль-авваль или 27 ночь месяца раджаб, или же первая пятница месяца раджаб. Вознесение считается одним из самых больших чудес Пророка Мухаммада (с). В переводе с арабского «мерадж» означает «вознесение, подъем».

После смерти Абу Талиба и Хадиджы Его Светлость Мухаммад (с) очень часто посещал родственников, гостил, а иногда и ночевал у них. Однажды он был гостем в доме дочери Абу Талиба, сестры Его Светлости Али (а). В полночь ангел ниспослания Аллаха Джабраиль спустился для встречи с Пророком Ислама и пригласил его в очень почетное путешествие. Великий Аллах поручил ему в этом путешествии сопровождать Его Светлость Мухаммада (с). Пророк сел на специальное средство передвижения «Бураг», которую доставил Джабраиль. Первым этапом его путешествия была первая кыбла мусульман, мечеть Бейтуль-Мукаддас (Святая мечеть), расположенная в городе Кудс (Иерусалим), родина многих пророков. Путешествие Пророка в ночь вознесения из Мекки в Кудс называют «исра».

После того, как Пророк обошел Бейтуль-Мугаддас, другие религиозные святыни Кудса, и совершил там намаз, начался второй этап божественного путешествия. Его Светлость Мухаммад (с) в сопровождении Джабраила вознесся в небо. Бураг переносил Его Светлость (с) через слои неба с легкостью.

Во время мераджа Его Светлость Мухаммад (с) встретился с душами бывших пророков, узнал, какие награды ждут праведников в раю, как будут наказаны грешники в аду. Согласно хадисам, во время вознесения Пророк (с) настолько приблизился к местам, где проявляются могущество и величие Аллаха, что ни один ангел, в том числе и Его Светлость Джабраиль, не смогли сопроводить его.

Основное значение мераджа состоит в том, что во время этого события Великий Аллах объявил о необходимости совершения намаза мусульманам. До мераджа намаз был обязателен не для всех. Лишь Пророк обязан был совершать намаз.

Его Светлость Мухаммад (с) завершил великое путешествие за очень короткий промежуток времени, всего за несколько минут, и вернулся тем же путем. Передвигаясь по небу и возвращаясь в Мекку, он заметил торговый караван, приближающийся к городу, и запомнил его приметы.

Наутро Его Светлость Мухаммад (с) вышел в город и сообщил мекканцам о своем божественном путешествии. Идолопоклонники, услышав, что он за несколько минут преодолел путь из Мекки в Кудс, вознесся оттуда на небо, путешествовал там и вернулся на землю, вновь начали иронизировать. Тогда Пророк в точности описал увиденный в пути караван, рассказал о количестве и цвете верблюдов, о грузе. Жители Мекки потребовали в доказательство его путешествия в Кудс, описать тамошние места. Его Светлость Пророк (с) подробно описал интерьер и экстерьер мечети Бетуль-Мугаддас, а также другие священные места. Часто посещающие Кудс купцы подтвердили истинность его слов. В это время до Мекки дошел караван, который Пророк видел в пути. Признаки каравана полностью совпадали с рассказанными Его Светлостью Мухаммадом (с).

Жившие в прошлом некоторые исследователи утверждали, что мерадж осуществлялся не физически, а духовно. По их мнению, в мерадж отправилась лишь душа Пророка, то есть он мысленно путешествовал, а тело оставалось в Мекке. Причиной подобных предположений ученых было доминирующее в астрономический мысли средних веков геоцентрическая система Птолемея (центр Земля). Согласно этой мысли, Земной шар окружают 4 жизненные стихии – вода, земля, воздух и огонь. После расположены 9 слоев, называемые «фалаки». Проникновение какого-либо предмета в эти фалаки обязательно повлечет гибель Вселенной. Поэтому считалось, что физическое вознесение человека невозможно. Однако с развитием науки выяснилось как ошибочность геоцентрической системы Птолемея, так и понятия «девяти фалак». Основатель одного из течений шиизма - «шейхиййа», Шейх Ахсаи, а также ряд других ученых считали, что мерадж происходил не наяву, а во сне.

Однако, по мнению большинства исламских ученых, Его Светлость Мухаммад (с) совершил вознесение физически. Некоторые аспекты этого события могут показаться с точки зрения современной науки недосягаемыми и невозможными. Однако нельзя забывать, что наука способна объяснить лишь часть религиозных вопросов. Для обладающего неограниченной мощью Аллаха не составит большого труда переносить своего Пророка с огромной скоростью, чтобы тот преодолел Земное притяжение, обеспечить его жизненные функции в верхних слоях атмосферы.

В нескольких аятах Корана есть как очевидные, так и скрытые указания на мерадж и исру Его Светлости Пророка Мухаммада. В одном из этих аятов Великий Аллах велит: «Пречист Тот, Кто перенес ночью Своего раба, чтобы показать ему некоторые из Наших знамений, из Заповедной мечети в мечеть аль-Акса, окрестностям которой Мы даровали благословение. Воистину, Он — Слышащий, Видящий» («Исра», 1).