Читатель спрашивает: Верен ли пост человека, который не смог совершить большое омовение до утреннего азана и вознамерился соблюдать пост в состоянии джанабат?

Согласно указаниям о посте, намеренное пребывание до утреннего азана в состоянии джанабат является грехом и нарушает пост. Человек в состоянии джанабат обязан совершить большое омовение любым доступным способом. Если же это невозможно, то вместо омовения следует совершить тайаммум, чтобы человек смог соблюдать пост. Если до истечения времени, отведенного для выполнения утреннего намаза, не удастся совершить большое омовение, то он может в таком состоянии выполнить и утренний намаз. Но для выполнения последующих намазов, как только выпадет такая возможность, следует совершить большое омовение. Если человек по неосведомленности до утреннего азана не совершит ни большое омовение, ни тайаммума, то его пост недействителен. Однако в течение дня человек не должен допускать действий, нарушающих пост. После истечения месяца Рамазан человек должен восполнить пропущенный пост. Если не допускал в тот день действий, нарушающих пост, то выплачивать кяффаре не следует.