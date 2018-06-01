Эрдоган: В Африне нейтрализованы 4500 террористов

В рамках операции «Оливковая ветвь» нейтрализованы 4500 террористов.

Как передает İslam.az со ссылкой на "Анадолу", об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя ход операции «Оливковая ветвь», проводимой ВС Турции в сирийском Африне.

Турецкий лидер вновь указал на попытки определенных кругов оказать давление на Турцию с помощью дестабилизации банковской системы страны и курса национальной валюты. В связи с этим глава государства призвал граждан страны хранить свои сбережения в турецких лирах с тем, чтобы нарушить планы недоброжелателей Турции.

«Призываю всех наших граждан перевести свои активы, хранящиеся за рубежом, в отечественные банки. Также призываю наших граждан, имеющих валютные счета, конвертировать их в турецкие лиры. Давайте вместе дадим отпор тем, кто желает нанести удар по экономике и стабильности Турции посредством колебаний валютного курса», - сказал Эрдоган.