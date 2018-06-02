США заблокировали проект резолюции ООН по палестино-израильскому конфликту

США заблокировали проект резолюции СБ ООН по палестино-израильскому конфликту, осуждающую применение Израилем силы против палестинцев.

Как передает Islam/az со ссылкой на РИА Новости, за документ проголосовали 10 членов СБ, включая Россию, США – против, а четверо членов воздержались.

"Проект резолюции не принимается, поскольку против него голосовал постоянный член Совета безопасности", — констатировал председатель СБ, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

США обладают правом вето как один из пяти постоянных членов СБ ООН.