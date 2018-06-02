Россия анонсировала вывод иранских войск с юго-запада Сирии

Достигнута договоренность с Израилем и Ираном о выводе иранских войск с юго-запада Сирии. Об этом сказал журналистам постпред России при ООН Василий Небензя, передает Islam.az.

«Насколько я понимаю, соглашение было достигнуто. На этот момент я не могу сказать, реализуется ли оно. Насколько я понимаю, стороны, вовлеченные в достижение соглашения, удовлетворены тем, чего они достигли», - сказал Небензя.

По его словам, если соглашение не реализовано сегодня, то оно будет реализовано в ближайшем будущем.

Война в Сирии началась в марте 2011 года, когда мирные демонстрации протеста переросли в вооруженный конфликт после того, как военные открыли огонь по демонстрантам. По данным ООН, в ходе конфликта погибло более 400 тысяч человек, свыше 10 миллионов были вынуждены покинуть свои дома. 4,8 миллиона человек нашли убежище за пределами страны.