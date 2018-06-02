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Саудовский король назначил первого в истории страны министра культуры

Саудовский принц Бадр бен Абдалла бен Фархан Аль Сауд стал первым в истории королевства министром культуры. Как сообщило Саудовское агентство печати (САП), соответствующий указ подписал в субботу король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд.

По данным САП, монарх распорядился создать независимое ведомство, отвечающее за развитие культуры в Саудовской Аравии. Ранее эти вопросы курировало министерство информации и культуры страны, передает İslam.az со ссылкой на ТАСС.

Кроме того, король назначил Абдель Латифа бен Абдель Рахмана Аль аш-Шейха новым министром по делам ислама, давата (распространения ислама) и наставления; саудовского бизнесмена Ахмеда бен Сулеймана ар-Раджхи поставил во главе министерства труда и социального развития. Также по указу короля назначены заместители руководителей МВД и Минэнерго страны.

Перестановки в Совете министров прошли в контексте плана "Видение-2030", предусматривающего трансформацию саудовского общества, в том числе в вопросе культуры. С началом его реализации в королевстве спустя 40 лет запрета открылись публичные кинотеатры, регулярно проводятся музыкальные концерты и фестивали, в планах строительство первой в стране оперы.


Опубликовано:2 Июнь, 2018  14:34, ]]>Печать]]>
 
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