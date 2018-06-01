Сегодня, 3 июня, первая предполагаемая ночь Гадр

В ночь с 18 на 19 день месяца Рамазан (в этом году ночь с 3-го на 4-е июня) – первая ночь Гадр.
Именно этой ночью Аллах ниспослал Коран. В связи с этим в Священной Книге есть два аята: «В месяц Рамазан был ниспослан Коран — верное руководство для людей, ясные доказательства из верного руководства и различение» («Багара», 185) и «Воистину, Мы ниспослали его (Коран) в ночь предопределения» («Гадр», 1). Из этих аятов понятно, что Коран ниспослан в месяц Рамазан, в ночь Гадр.
Какая ночь конкретно является ночью Гадр – неизвестно. Однако согласно хадисам от Пророка (с) и имамов, ночь Гадр приходится на нечетные ночи последних 10-и дней Рамазана, а наиболее вероятной считаются 19, 21 или же 23 ночь месяца Рамазан (есть версия так же о 27-ой ночи). Эти ночи в народе называются также «ночи ахья».
Ночь Гадр весьма благостная ночь. Свидетельством этому является ниспослание отдельной суры в связи с этой ночью. В этой суре Аллах велит: «Ночь предопределения лучше тысячи месяцев» («Гадр», 3).
В ночь Гадр рекомендуется бодрствовать до утра и молиться. Есть определенные деяния этой ночи, основные из которых следующие:
1. Совершить гусль (большое омовение)
2. Молиться в мечети до утра
3. Совершить намаз ночи Гадр, состоящий из 2-х ракатов (совершается как утренний намаз, но в каждом ракате после суры «Фатиха» 7 раз читается сура «Ихлас». После завершения намаза совершается земной поклон (саджда) и 70 раз повторяется «асагфруллаха ва атубу иляйх»).
4. Положить Коран на голову и просить прощения у Аллаха ради Пророка (с) и имамов.
5. Прочитать зийаратнаме имама Али (а.с) и имама Хусейна (а.с).
6. Совершить желательный намаз в 100 ракатов.
7. Читать молитву имама Саджада (а.с), которую он читал в ночь Гадр
8. Посылать салават Пророку (с) и Ахли-бейту (а.с).
Да примет Аллах ваш орудж!
(Более подробно тут http://islam.az/article/a-172.html)
Дуа при ифтаре:
«Аллахума лякя сумту, вы аля рызкыкя афтарту ва алейке таваккяльту. Бисмиллахир-Рахманир-Рахим. Я васиаль-махфирати ихфирли».
Перевод:
«О Аллах, я постился для Тебя и, используя Твои блага, разговелся. На Тебя понадеялся и в Тебя уверовал. Во имя Аллаха, Милостивого и Милосердного. Прости меня, о, Тот, чья милость безгранична».