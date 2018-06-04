В Нигерии вооруженные люди напали на деревню, 15 человек погибли

Группа вооруженных людей напала на жителей деревни в северо-западном штате Нигерии Замфара, погибли 15 человек.

Как передает İslam.az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство NAN со ссылкой на сотрудника по связям с общественностью полиции штата Мухаммада Шеху.

По словам Шеху, злоумышленники 1 июня вошли в деревню Закуна и украли из деревни коров. Группа местных жителей дала нападавшим отпор и обратила их в бегство. Тем не менее, бандиты вскоре вернулись в деревню с подкреплением и убили 15 человек.

"Получив сообщения об атаке, полиция направилась в деревню и обнаружила 15 тел", - приводит агентство слова Шеху. Он добавил, что в районе разместили усиленную охрану.