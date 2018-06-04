Военные Израиля убили палестинскую медсестру

Во время столкновений между представителями ХАМАС и армией Израиля в секторе Газа 1 июня погибла палестинская медсестра Разан аль-Наджар, сообщает Reuters.

Отмечается, что 21-летняя медсестра-волонтер была убита, когда пыталась помочь раненым возле пограничного ограждения к востоку от города Хан-Юнис.

По информации свидетелей инцидента, Наджар была одета в белую униформу и подняла руки вверх в момент когда израильские солдаты выстрелили в нее.

Напомним, в секторе Газа продолжается акция под названием Великий марш возвращения, которую палестинцы начали 30 марта. Протесты обострились на фоне торжественных мероприятий, связанных с переносом в Иерусалим посольства США в Израиле.

По данным палестинских медиков, с даты начала марша погибли 119 жителей анклава, 13,3 тысячи пострадали от пуль и газа, 300 из них остаются в тяжелом состоянии.