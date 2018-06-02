Читатель спрашивает: Как должен поступить человек, если в 1-ом рукате при чтении «Фатихи» засомневается относительно произношения первого такбира?

Некоторые действия намаза считаются рукном. Это такие действия, увеличение или уменьшение количества которых, а также их невыполнение, приводит к недействительности намаза. К таким рукнам относится и первый такбир, произносимый в самом начале намаза. Если возникнет описанный случай, человек должен продолжить намаз. Потому что, по шариату, если молящийся перешел уже к следующему действию намаза, его сомнения относительно предыдущих действий не имеют значения. Если засомневается относительно произношения такбира до начала чтения суры «Фатиха», то должен произнести его, а затем уже прочесть «Фатиху».