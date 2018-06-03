Мобильная версия Azərbaycanca
В ночь с 3-го на 4-е июня в Азербайджане отметили первую предполагаемую ночь Гадр. İslam.az представляет фотободборку из различных мечетей столицы.
По меньшей мере 14 человек погибли при взрыве около университета в Кабуле
В Турции трое военных погибли при столкновениях с членами РПК
В Азербайджане отметили первую предполагаемую ночь Гадр Фотолента
Как должен поступить человек, если в 1-ом рукате при чтении «Фатихи» засомневается относительно произношения первого такбира? Ислам в вопросах
Военные Израиля убили палестинскую медсестру (ФОТО, ВИДЕО)
В Нигерии вооруженные люди напали на деревню, 15 человек погибли
Сегодня, 3 июня, первая предполагаемая ночь Гадр
Как должен выполнить намазы (полностью или укорочено) по возвращении на родину человек, не выполнивший их в пути?
США заблокировали проект резолюции ООН по палестино-израильскому конфликту
Эрдоган: В Африне нейтрализованы 4500 террористов
Верен ли пост человека, который не смог совершить большое омовение до утреннего азана и вознамерился соблюдать пост в состоянии джанабат? Ислам в вопросах
Нынешняя ночь - Ночь Вознесения
Йеменские повстанцы сбили военный вертолет Саудовской Аравии
В Азербайджанский институт теологии назначен ректор
МФ ОИС организовал ифтар, посвященный Кудсу Фотолента
В Афганистане из плена талибов освобождены более 100 человек
Башар Асад: Сирийские власти планируют освободить всю территорию государства
Президент Азербайджана: «Разрушение армянами наших исторических, религиозных памятников, мечетей - невиданный вандализм»
Сенат Казахстана разрешил Назарбаеву пожизненно возглавлять Совбез страны
Когда в этом году ночи Гадр?
Лишается ли благодати месяца Рамазан человек, который не может соблюдать пост по уважительной причине? Ислам в вопросах
Сегодня мовлуд имама Хасана (а)
15 минут: жители Дубая поставили «рекорд» по продолжительности брака