Новый премьер Испании отказался присягать на Библии

Новый премьер-министр Испании Педро Санчес вступил в должность, приняв присягу.

Как сообщает «Би-Би-Си», он отказался давать клятву на Библии и потребовал, чтобы на церемонии не было крестов.

Лидер социалистов Санчес стал первым атеистом в истории Испании, занявшим пост премьер-министра. В ходе присяги в королевской резиденции в Мадриде он пообещал исполнять свои обязанности, руководствуясь совестью и честью, оставаться лояльным королю и защищать конституцию страны как ее основополагающий закон.

46-летний Педро Санчес занял место Мариано Рахоя, покинувшего пост из-за коррупционного скандала. Он получил поддержку шести других испанских партий.