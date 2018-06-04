Из-за массовых протестов король Иордании отменил повышение цен на бензин

После многочисленных акций протеста король Иордани Абдалла Второй объявил о решении отменить запланированное повышение цен на бензин и электроэнергию.

Однако, несмотря на это, акции продолжились. На этот раз манифестанты требуют отставки правительства.

Сообщается, что протестующие жгли покрышки и блокировал улицы. Центр Аммана фактически был перегорожен автомобилями. Удержать ситуацию под контролем полиции удалось, как подчеркивается, с большим трудом.

Напомним, о намерении повысить в королевстве цены на энергоносители премьер-министр Иордании Хани Мульки объявил 31 мая. По его словам, решение это было принято лично королем. Однако спустя несколько дней монарх, очевидно, передумал.