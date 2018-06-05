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В Нигерии не менее 180 заключенных сбежали из тюрьмы

По меньшей мере 180 заключенных совершили побег из тюрьмы в нигерийском городе Минна, штат Нигер.

Как передает Islam.az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила местная газета Daily Post со ссылкой на министра внутренних дел страны Абдулрахмана Данбазау.

По данным газеты, 30 человек из сбежавших заключенных удалось найти и вернуть в тюрьму.

Губернатор штата Нигер Сани-Белло заявил, что власти штата будут сотрудничать с федеральным правительством в отношении реформ в тюрьмах и "в целях улучшения инфраструктуры тюрем по всему штату".

В настоящий момент власти выясняют обстоятельства и причины побега заключенных.


Опубликовано:5 Июнь, 2018  10:38, ]]>Печать]]>
 
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