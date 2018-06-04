Читатель спрашивает: Нарушается ли малое омовение человека, вздремнувшего сидя, но не знающего точно, заснул он или нет?

Сон нарушает малое омовение. Заснул ли человек или же нет, определяется следующим образом. Если во время дрема человек не будет слышать окружающих, то его малое омовение нарушено. И при этом не имеет значения, проспал ли человек долгое время или нет. Но если его глаза закрыты, но он слышит окружающих, то его малое омовение не нарушится. Говоря иначе, если после дрема человек будет помнить все происходящее за это время, то он не спал, и его малое омовение действительно. В противном случае, его малое омовение нарушено.