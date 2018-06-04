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Новости » Точка зрения

Сегодня, 15 июня, вторая предполагаемая ночь Гадр

В ночь с 20 на 21 день Рамазана (в этом году ночь с 5-го на 6-ое июня) – вторая предполагаемая ночь Гадр (Ночь предопределения). Предполагается, что именно в одну из ночей Гадр Аллах ниспослал Коран.

Какая ночь конкретно является ночью Гадр – неизвестно. Однако согласно хадисам от Пророка (с) и имамов, ночь Гадр приходится на 19, 21 или 23 ночь, или же на одну из последующих нечетных ночей месяца Рамазан. Эти ночи в народе называются также «ночи ахья».

Ночь с 20 на 21 день Рамазана знаменательна еще одним событием.

В 40 год по Хиджре первый имам мусульман имам Али (а.с), покинул этот бренный мир. Его светлости имаму Али (с.а) при совершении намаза в мечети в первую ночь Гадр ибн Мульджам нанес удар саблей, а через два дня он стал шахидом.

Имам Али (с.а) единственная личность, который родился в Каабе, и стал шахидом, получив вражеский удар в божьем доме.

Ночь Гадр весьма благостная ночь. Свидетельством этому является ниспослание отдельной суры в связи с этой ночью. В этой суре Аллах велит: «Ночь предопределения лучше тысячи месяцев» («Гадр», 3).

В ночь Гадр рекомендуется бодрствовать до утра и молиться. Есть определенные деяния этой ночи, основные из которых следующие:

1. Совершить гусль (большое омовение)

2. Молиться в мечети до утра

3. Совершить намаз ночи Гадр, состоящий из 2-х ракатов (совершается как утренний намаз, но в каждом ракате после суры «Фатиха» 7 раз читается сура «Ихлас». После завершения намаза совершается земной поклон (саджда) и 70 раз повторяется «асагфруллаха ва атубу иляйх»).

4. Положить Коран на голову и просить прощения у Аллаха ради Пророка (с) и имамов.

5. Прочитать зийаратнаме имама Али (а.с) и имама Хусейна (а.с).

6. Совершить желательный намаз в 100 ракатов.

7. Читать молитву имама Саджада (а.с), которую он читал в ночь Гадр

8. Посылать салават Пророку (с) и Ахли-бейту (а.с).

Более подробно тут - http://islam.az/article/a-172.html

Да примет Аллах ваш орудж!


Опубликовано:5 Июнь, 2018  11:03, ]]>Печать]]>
 
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