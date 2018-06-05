Турция и США согласовали график вывода курдских террорристов из сирийского Манбиджа

Главы внешнеполитических ведомств Турции и США утвердили дорожную карту по Манбиджу.

Как передает İslam.az со ссылкой на Anadolu, об этом говорится в заявлении турецкого МИД.

«Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и госсекретарь США Майк Помпео утвердили дорожную карту, включающую меры по обеспечению безопасности и стабильности в Манбидже», - сказано в документе.

В МИД отметили, что в ходе переговоров стороны подтвердили приверженность обязательствам по урегулированию взаимных озабоченностей в духе союзничества и партнерства.

«Мевлют Чавушоглу и Майк Помпео провели обмен мнениями по вопросам двусторонней и региональной повестки дня, вновь подчеркнув решимость вести борьбу против любых проявлений терроризма. Министры дали оценку рекомендациям Совместной рабочей группы по Сирии относительно перспектив двустороннего сотрудничества по вопросам, представляющим общий интерес в Сирии, включая принятие мер по обеспечению безопасности и стабильности в Мюнбиче. С этой целью главами внешнеполитических ведомств утверждена дорожная карта по Манбиджу. Подчеркнута приверженность соблюдению взаимных обязательств касательно ее реализации», - говорится в заявлении дипломатического ведомства.

Согласно документу, Чавушоглу и Помпео также затронули другие вопросы двусторонних отношений. В частности, достигнута договоренность о продолжении заседаний в рамках механизмов рабочей группы, с тем чтобы найти решение неурегулированных вопросов между сторонами.

Сразу после окончания встречи глав ведомств состоялось предварительное заседание Рабочей группы по юридическим и прочим вопросам.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу дал позитивную оценку итогам встречи с госсекретарем США Майком Помпео в Вашингтоне.

«Разногласия Турции и США в основном касаются двух тем: деятельности террористической организацией PKK/YPG и выдачи главаря террористического течения Фетуллаха Гюлена (FETÖ). Выражаем надежду на то, что союзники поддержат Анкару по этим вопросам»,- отметил глава турецкого внешнеполитического ведомства на встрече с турецкими и американскими предпринимателями в Вашингтоне.

Комментируя итоги встречи с Помпео, Чавушоглу выразил удовлетворение достигнутым прогрессом на переговорах. «Могу сказать, что встреча была очень продуктивной и успешной»,- сказал министр.