В Саудовской Аравии впервые выдали водительские права женщинам

Генеральное управление дорожного движения Саудовской Аравии в понедельник впервые вручило водительские права женщинам, которые обменяли международно признанные права на саудовские, чтобы начать водить автомобили с 24 июня.

Как передает İslam.az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается в микроблоге управления в Twitter.

Вручение водительских прав первым саудовским женщинам, которые сядут за руль в королевстве, происходило в нескольких городах.

В прошлом году король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд выпустил указ, впервые разрешающий женщинам королевства самим водить машины. Указ вступит в силу 24 июня, когда будут закончены приготовления к появлению женщин на дорогах в королевстве.