Иран направит в МАГАТЭ письмо об увеличении мощностей по обогащению урана в стране

Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) направит в МАГАТЭ письмо о том, что Тегеран начинает увеличивать мощности по обогащению урана.

Как передает İslam.az, об этом сообщает агентство ISNA со ссылкой на представителя ОАЭИ Бехруза Камальванди.

«В письме, которое будет передано МАГАТЭ, сообщается, что процесс увеличения мощностей по производству газа UF6 (гексафторид урана)...начнётся во вторник», — приводит слова Камальванди Middle East Eye.

Он добавил, что у Ирана есть возможность ускорить производство центрифуг, которые используются для обогащения урана.