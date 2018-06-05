ВВС коалиции разбомбили деревню в Сирии, есть жертвы

Не менее 10 человек, в том числе женщины и дети, погибли при ударе ВВС международной коалиции во главе с США в провинции Эль-Хасаке на северо-востоке САР.

Как передает İslam.az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает национальное агентство Сирии САНА.

"Самолеты "международной коалиции" обстреляли дома граждан в деревне Джазаа к северу от Дашиши,… в результате чего погибли 10 мирных жителей, в том числе женщины и дети, нанесен значительный ущерб частному и государственному имуществу", — сообщило агентство со ссылкой на местные источники.

За последний месяц САНА несколько сообщала о гибели мирных жителей при авиаударах коалиции. Как ранее сообщали союзничающие с США "Сирийские демократические силы" (СДС), их отряды проводят операцию по освобождению района Дашиша от оставшихся террористов группировки ИГ.