Грузия разорвала дипотношения с Сирией

МИД Грузии направил Сирии ноту о разрыве дипломатических отношений между государствами. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщил грузинский МИД. В заявлении ведомства отмечается, что "1 июня 2018 года официальная нота Министерства иностранных дел Грузии о разрыве дипотношений с Сирией была направлена дипломатическому представительству Сирии в ООН и в Египте". Постоянный представитель Грузии при ООН также проинформировал генсека организации о прекращении дипотношений между двумя странами.

В документе отмечается, что 29 мая 2018 года "сирийский режим принял незаконное решение и под давлением Российской Федерации, игнорируя фундаментальные нормы и принципы международного права установил т. н. "дипломатические отношения" с режимами Сухуми и Цхинвали".

"В связи с этим, на основании постановления правительства Грузии от 31 мая 2018 года, грузинская сторона прекратила действие соглашения "О дипломатических отношениях между Республикой Грузия и Арабской республикой Сирия", - заявляет МИД Грузии.