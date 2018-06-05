Читатель спрашивает: Верен ли намаз человека, выполняющего намаз зохр, ошибочно принявшего намерение намаза магриб?

В богослужениях главное верно определить намерение, не обязательно произносить это вслух. Если человек перед началом намаза и на протяжении всего намаза точно и верно определил, какой именно намаз он выполняет, и за это время не изменил и не забыл намерения, то его намаз верен. Ошибочное произношение намерения не аннулирует намаз. Например, если человек вознамерится выполнить намаз зохр, но ошибочно произнесет иной намаз, но вместе с тем низким голосом выполнит намаз в 4 руката, то его намаз верен, он считается выполнившим намаз зохр.