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В мечетях Азербайджанe отметили вторую предполагаемую ночь Гадр.
Семья передавала по наследству уголовный кодекс, приняв его за Коран
В Азербайджане отметили вторую предполагаемую ночь Гадр Фотолента
Верен ли намаз человека, выполняющего намаз зохр, ошибочно принявшего намерение намаза магриб? Ислам в вопросах
Сегодня годовщина шахады имама Али (а)
Сегодня, 5 июня, вторая предполагаемая ночь Гадр
Нарушается ли малое омовение человека, вздремнувшего сидя, но не знающего точно, заснул он или нет? Ислам в вопросах
По меньшей мере 14 человек погибли при взрыве около университета в Кабуле
В Турции трое военных погибли при столкновениях с членами РПК
В Азербайджане отметили первую предполагаемую ночь Гадр Фотолента
Как должен поступить человек, если в 1-ом рукате при чтении «Фатихи» засомневается относительно произношения первого такбира? Ислам в вопросах
Военные Израиля убили палестинскую медсестру (ФОТО, ВИДЕО)
В Нигерии вооруженные люди напали на деревню, 15 человек погибли
Сегодня, 3 июня, первая предполагаемая ночь Гадр
Как должен выполнить намазы (полностью или укорочено) по возвращении на родину человек, не выполнивший их в пути?
США заблокировали проект резолюции ООН по палестино-израильскому конфликту
Эрдоган: В Африне нейтрализованы 4500 террористов