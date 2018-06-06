Турция готовится уничтожить в Ираке основной лагерь РПК

Вооруженные силы Турции готовятся к крупномасштабной операции по уничтожению на севере Ирака основного лагеря террористической группировки "Рабочая партия Курдистана" (РПК) на горе Кандиль.

Как сообщает İslam.az со ссылкой на Haberler, информацию об этом распространил Генштаб ВС Турции.

Сообщается, что операция будет осуществлена под руководством командующего второй армией Исмаила Метина Темела Паши.

Участвующие в операции "Оливковая ветвь" в сирийском регионе Африн коммандующие дислоцируются в северную часть Ирака.

По информации, операция в Кандиле началась. Турецкие военнослужащие продвинулись на 25-30 километров вперед в оставшейся на 3-4 месяца бесконтрольной территории Ирака. В этой зоне создано 11 военных пунктов. В результате вчерашней операции на севере Ирака были уничтожены 16 позиций и 16 боевиков группировки РПК.

Начавшаяся с авиаудара по оружейному складу операция продолжится на суше.