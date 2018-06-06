Семья передавала по наследству уголовный кодекс, приняв его за Коран

В Башкирии семья Зинатуллиных почти целый век бережно хранила у себя издание на арабском языке, считая, что это Коран.

Совершенно случайно выяснилось, что вместо священного писания из поколения в поколение передавался уголовный кодекс, сообщает İslam.az со ссылкой на "Уфа1.ру".

По словам Рафии Зинатуллиной, ее мать предписывала хранить книгу в тканевой обертке. "Мать говорила, что книга святая, там Коран, а вы читать не умеете, своими грязными руками вам нельзя ее трогать", - рассказала пенсионерка журналистам ГТРК "Башкортостан".

Реликвию клали под подушку младенцам. Считалось, что они будут меньше плакать, да и вообще будут спокойнее. Книга и правда оказала воздействие на детей: те выросли и пошли работать в полицию. Со службой во внутренних органах связали свои жизни родной брат Рафии Хисматовны и ее сын.

Однажды пожилая женщина открыла книгу на последней странице и увидела надпись мелким шрифтом, которая и расставила все по местам. Оказалось, что на самом деле это не Коран, а уникальное издание уголовного кодекса на арабском языке, вышедшее в свет еще в 1926 году. К 300-летию образования полиции семья передала семейную реликвию в музей МВД.