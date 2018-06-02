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Президент Ильхам Алиев принимает участие в церемонии ифтара по случаю священного месяца Рамазан

6 июня председатель Управления мусульман Кавказа шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде устроил ифтар в своей резиденции по случаю священного месяца Рамазан.

Как сообщает İslam.az, в церемонии ифтара принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Глава государства выступил на церемонии с речью. Он в частности сказал:

"Как и каждый год, мы и в этом году встречаемся на ифтаре в священный месяц Рамазан. Эта прекрасная традиция живет и должна жить. Это свидетельствует об очень высоком уровне государственно-религиозных связей в Азербайджане. Инициатором формирования государственно-религиозных отношений был великий лидер Гейдар Алиев. Великий лидер является автором концепции развития Азербайджана во всех сферах. Определяя направления развития, он проявил очень большую дальновидность. Сегодня успешное развитие Азербайджана стало возможным благодаря реализации именно этой концепции. Гейдару Алиеву принадлежат большие заслуги в том числе в деле построения, налаживания государственно-религиозных отношений".

Президент также отметил, что в Азербайджане представители всех религий живут как одна семья: "Это еще раз показывают прозвучавшие на сегодняшнем ифтаре мысли, выступления руководителей традиционных религий. В Азербайджане и государственно-религиозные, и межрелигиозные связи носят образцовый характер. Я знаю, что азербайджанская модель, связанная с этими вопросами, изучается сегодня во многих уголках мира. Это необходимо для нашего успешного развития. Это – проявление нашей государственной политики. В то же время это отражает состояние нашего общества, господствующую в нем атмосферу.

В Азербайджане проводится очень серьезная, продуманная государственная политика по межрелигиозным вопросам, и эта политика поддерживается азербайджанским народом. Регулирование этих отношений в Азербайджане обеспечивает успешное развитие нашей страны. Существующие в Азербайджане национальное согласие, гражданское единство, стабильность построены именно на этих отношениях. Азербайджанский народ привержен своим национальным ценностям, и Азербайджанское государство построено на национальных ценностях. В то же время Азербайджан уже известен в мире как образцовая страна в построении межрелигиозных, межнациональных отношений. Мы посылаем из Азербайджана миру очень серьезный и позитивный сигнал, в то же время высокий уровень этих отношений очень важен для успешного развития нашей страны. У нас одна цель, одно стремление. Мы хотим, чтобы наша страна стала еще сильнее и развивалась еще быстрее. Мы хотим, чтобы азербайджанский народ жил еще лучше, в условиях мира, спокойствия и благополучия. Мы не только хотим этого, но и обеспечиваем это своими практическими шагами".


Опубликовано:7 Июнь, 2018  09:21, ]]>Печать]]>
 
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