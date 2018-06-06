ПОПУЛЯРНЫЕНОВОСТИ
Сегодня, 3 июня, первая предполагаемая ночь Гадр Сегодня, 3 июня, первая предполагаемая ночь Гадр
Верен ли пост человека, который не смог совершить большое омовение до утреннего азана и вознамерился соблюдать пост в состоянии джанабат? Верен ли пост человека, который не смог совершить большое омовение до утреннего азана и вознамерился соблюдать пост в состоянии джанабат?
Нынешняя ночь - Ночь Вознесения Нынешняя ночь - Ночь Вознесения
Сегодня, 5 июня, вторая предполагаемая ночь Гадр Сегодня, 5 июня, вторая предполагаемая ночь Гадр
В Азербайджане отметили первую предполагаемую ночь Гадр В Азербайджане отметили первую предполагаемую ночь Гадр

КАЛЕНДАРЬНОВОСТЕЙ
«Июн.2018
Пн.Вт.Ср.Чт.Пт.Сб.Вс.
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Новости » Точка зрения

Сегодня, 7 июня, третья предполагаемая ночь Гадр

Ночь с 22-го на 23-е Рамазана (в этом году с 7-го на 8-е июня) третья из предполагаемых ночей Гадр.

Коран был ниспослан Пророку (с) именно в ночь Гадр. Какая из ночей месяца Рамазан является конкретно ночью Гадр – неизвестно.

Однако согласно хадисам от Пророка (с) и имамов, ночь Гадр приходится на 19, 21 или 23 ночь, или же на одну из последующих нечетных ночей месяца Рамазан. Эти ночи в народе называются также «ночи ахья».

Опять же, согласно хадисам, вероятность ниспослания Корана именно нынешней ночью, наибольшая. Если Рамазан называют султаном 11-ти месяцев, то ночь Гадр можно назвать султаном месяца Рамазан.

В ночь Гадр рекомендуется бодрствовать до утра и молиться. Таким образом, мусульмане демонстрируют глубокое уважение и любовь к Корану, к велениям Аллаха. В то же время они пытаются наибольшим образом использовать блага ночи Гадр, которая превосходит 1000 месяцев.

Есть определенные деяния этой ночи, основные из которых следующие:

1. Совершить гусль (большое омовение)

2. Молиться в мечети до утра

3. Совершить намаз ночи Гадр, состоящий из 2-х ракатов (совершается как утренний намаз, но в каждом ракате после суры «Фатиха» 7 раз читается сура «Ихлас». После завершения намаза совершается земной поклон (саджда) и 70 раз повторяется «асагфруллаха ва атубу иляйх»).

4. Положить Коран на голову и просить прощения у Аллаха ради Пророка (с) и имамов.

5. Прочитать зийаратнаме имама Али (а.с) и имама Хусейна (а.с).

6. Совершить желательный намаз в 100 ракатов.

7. Читать молитву имама Саджада (а.с), которую он читал в ночь Гадр

8. Посылать салават Пророку (с) и Ахли-бейту (а.с).

Более подробно о деяниях ночи Гадр можете ознакомиться в соответствующей статье на главной странице сайта -

http://islam.az/article/a-172.html

Да примет Аллах ваш орудж!

Дуа при ифтаре: «Аллахума лякя сумту, вы аля рызкыкя афтарту ва алейке таваккяльту. Бисмиллахир-Рахманир-Рахим. Я васиаль-махфирати ихфирли».

Перевод: «О Аллах, я постился для Тебя и, используя Твои блага, разговелся. На Тебя понадеялся и в Тебя уверовал. Во имя Аллаха, Милостивого и Милосердного. Прости меня, о, Тот, чья милость безгранична».


Опубликовано:7 Июнь, 2018  09:29, ]]>Печать]]>
 
В этом разделе:
6 Июнь, 2018
В Азербайджане отметили вторую предполагаемую ночь Гадр
5 Июнь, 2018
Сегодня, 5 июня, вторая предполагаемая ночь Гадр
4 Июнь, 2018
В Азербайджане отметили первую предполагаемую ночь Гадр
3 Июнь, 2018
Сегодня, 3 июня, первая предполагаемая ночь Гадр
1 Июнь, 2018
Нынешняя ночь - Ночь Вознесения

Добавить комментарий
Ваше имя |
Текст
Captcha
|
Captcha
ПОСЛЕДНИЕНОВОСТИ
7 Июнь, 2018

У берегов Турции спасли более 50 беженцев
7 Июнь, 2018

За месяц Израиль задержал 605 палестинцев
7 Июнь, 2018

Сегодня, 7 июня, третья предполагаемая ночь Гадр
7 Июнь, 2018

Президент Ильхам Алиев принимает участие в церемонии ифтара по случаю священного месяца Рамазан
6 Июнь, 2018

Семья передавала по наследству уголовный кодекс, приняв его за Коран
6 Июнь, 2018
Турция готовится уничтожить в Ираке основной лагерь РПК
6 Июнь, 2018

В Азербайджане отметили вторую предполагаемую ночь Гадр Фотолента
6 Июнь, 2018

Верен ли намаз человека, выполняющего намаз зохр, ошибочно принявшего намерение намаза магриб? Ислам в вопросах
6 Июнь, 2018

Сегодня годовщина шахады имама Али (а)
6 Июнь, 2018
Грузия разорвала дипотношения с Сирией
6 Июнь, 2018
Армяне нарушили режим прекращения огня 95 раз
5 Июнь, 2018
ВВС коалиции разбомбили деревню в Сирии, есть жертвы
5 Июнь, 2018
Иран направит в МАГАТЭ письмо об увеличении мощностей по обогащению урана в стране
5 Июнь, 2018
В Саудовской Аравии впервые выдали водительские права женщинам
5 Июнь, 2018
Турция и США согласовали график вывода курдских террорристов из сирийского Манбиджа
5 Июнь, 2018

Сегодня, 5 июня, вторая предполагаемая ночь Гадр
5 Июнь, 2018

Нарушается ли малое омовение человека, вздремнувшего сидя, но не знающего точно, заснул он или нет? Ислам в вопросах
5 Июнь, 2018
В Нигерии не менее 180 заключенных сбежали из тюрьмы
5 Июнь, 2018
Армяне нарушили режим прекращения огня 92 раза
4 Июнь, 2018
Премьер Иордании подал в отставку на фоне протестов
4 Июнь, 2018
Из-за массовых протестов король Иордании отменил повышение цен на бензин
4 Июнь, 2018

По меньшей мере 14 человек погибли при взрыве около университета в Кабуле
4 Июнь, 2018
Новый премьер Испании отказался присягать на Библии
4 Июнь, 2018

В Турции трое военных погибли при столкновениях с членами РПК
4 Июнь, 2018

В Азербайджане отметили первую предполагаемую ночь Гадр Фотолента
4 Июнь, 2018

Как должен поступить человек, если в 1-ом рукате при чтении «Фатихи» засомневается относительно произношения первого такбира? Ислам в вопросах
4 Июнь, 2018

Военные Израиля убили палестинскую медсестру (ФОТО, ВИДЕО)
4 Июнь, 2018

В Нигерии вооруженные люди напали на деревню, 15 человек погибли
3 Июнь, 2018

Сегодня, 3 июня, первая предполагаемая ночь Гадр
2 Июнь, 2018
Саудовский король назначил первого в истории страны министра культуры
2 Июнь, 2018
Россия анонсировала вывод иранских войск с юго-запада Сирии
© 2018 При использовании материалов, ссылка на сайт www.iSLAM.az обязательна!
Copyright 2002-2016, Центр Религиозных Исследований, All Rights Reserved.
Вопросы и пожелания: admin@islam.az		   SpyLOG Сайт сделал: 313wb.com