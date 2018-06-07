За месяц Израиль задержал 605 палестинцев

В мае этого года израильские власти задержали 605 палестинцев.

Как сообщает Islam.az, в мае этого года израильские власти задержали 605 палестинцев, включая женщин и детей, говорится в сообщении Палестинского общества пленных.

«В минувшем месяце израильские силы задержали в оккупированных Восточном Иерусалиме, Западном берегу реки Иордан и секторе Газа 605 палестинцев, среди которых 94 подростка в возрасте до 18 лет и 9 женщин», - сказано в сообщении.

Кроме того, отметили в организации, в отношении 83 лиц вынесены решения об административном задержании.

По последним данным Палестинского общества пленных, в общей сложности в тюрьмах Израиля находится около 6 тысяч палестинцев, среди них 54 женщины и 350 детей.