Мусульманские организации США бойкотировали ифтар у Трампа

Ведущие мусульманские организации США бойкотировали ифтар, который прошел в Белом доме.

Как сообщили лидеры организаций, таким образом мусульмане выразили протест против исламофобской политики Дональда Трампа, передает İslam.az со ссылкой на islam-today.

Напомним, в 2017 году торжественный прием, которые ежегодно проходил в Белом доме по случаю окончания священного месяца Рамадан, был отменен по решению американского президента. В этом году традицию он решил возобновить.

Однако приглашены на мероприятие были только дипломаты из мусульманских стран. Мусульманских активистов и известных имамов среди гостей, в отличие от предыдущих годов, не было.