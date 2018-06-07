За последние девять лет в результате войн и терактов в Афганистане были убиты более чем 20 тыс. мирных жителей. Как сообщает Islam.az со ссылкой на СA-News, среди гражданских лиц было убито 23 130 человек и 40 974 получили ранения, из которых 52% составляют мужчины, 18% -дети, 7% -женщины и 22% - не опознанные тела.

Председатель комиссии Сима Самар заявила, что вооруженные боевики ответственны за 69% жертв.

В результате войн за последние девять лет более миллиона человек сменили место жительства.