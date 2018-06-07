После выборов я первым делом принял участие в открытии мечети Гаджи Джавад - Президент

Готова к открытию мечеть имама Хусейна, построенная в XIX веке и капитально отремонтированная Фондом Гейдара Алиева.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время ифтара, устроенного председателем Управления мусульман Кавказа в среду в своей резиденции по случаю священного месяца Рамазан, передает İslam.az со ссылкой АЗЕРТАДЖ.

Глава государства отметил, что в Азербайджане религия отделена от государства. "Но государство постоянно поддерживает верующих, является их опорой. Все наши исторические мечети капитально отреставрированы государством. Как отметил его преосвященство шейх, сегодня прилегающая к мечети Тезепир территория очищается. Эта территория станет большой общественной зоной, там создается крупный парк. Потому что в свое время здания вокруг мечети Тезепир скрывали ее величие. Сейчас часть мечети уже открылась, создается большой парк. Ожидается открытие другой части, и, таким образом, в Азербайджане создается прекрасный архитектурный ансамбль.

Биби-Эйбатская мечеть является нашей древней исторической мечетью. Историко-религиозный комплекс "Имамзаде", Шамахинская Джума-мечеть, мечеть Аждарбека капитально отремонтированы государством. Крупнейшая в нашей стране мечеть Гейдара построена за счет государства, по своей архитектуре это целое произведение. Кроме того, в прошлом году в Джоджуг Марджанлы была построена мечеть, являющаяся аналогом Шушинской мечети. В освобожденном от оккупации селе Джоджуг Марджанлы после длительного перерыва раздается азан", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Президент Ильхам Алиев сказал, что в прошлом году была капитально отремонтирована мечеть в селе Демирчи Шамахинского района, построенная одновременно с Шамахинской мечетью и являющаяся одной из самых древних мечетей Азербайджана.

"В этом году было построено новое здание мечети Гаджи Джавада. Как отметил его преосвященство шейх, после президентских выборов я первым делом принял участие в открытии нового здания мечети Гаджи Джавад, и это неслучайно. Я мог бы пойти туда и до выборов, и через месяц после них. Считаю, что первое мероприятие после выборов - открытие заново отстроенной мечети Гаджи Джавада имеет большой смысл. Думаю, что верующие и все граждане Азербайджана прекрасно понимают это", - сказал Президент Азербайджана.

Президент Ильхам алиев подчеркнул, что готова к открытию и мечеть имама Хусейна, построенная в XIX веке и капитально отремонтированная Фондом Гейдара Алиева.

"То есть в этом направлении как государство, - конечно, государство взяло на себя основную нагрузку, - так и общественные структуры вносят свой вклад, и это наш долг. Наши исторические памятники, религиозные памятники являются нашим национальным достоянием. Храмы всех религий дороги нам, это - наше достояние. В Азербайджане охраняются, реставрируются, строятся историко-религиозные памятники всех религий. Это еще раз показывает, что религиозная политика в Азербайджане проводится очень продуманно и отвечает интересам азербайджанского народа", - добавил глава государства.