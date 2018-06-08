Армяне нарушили режим прекращения огня 85 раз

Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 85 раз.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селах Воскеван Ноемберянского района, Паравакар Иджеванского района, Чинари Бердского района, Джил и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в селах Кохнегышлаг Агстафинского района, Гушчу Айрым, Мезем Газахского района, Агдам Товузского района и на безымянных высотах на территории Гедабекского района. Позиции Азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Абдинли, Гарагашлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Гараханбейли, Горган, Кюрдляр, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов.