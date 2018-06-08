Трамп выразил уверенность в том, что Иран изменил свой курс из-за санкций

Президент США Дональд Трамп выразил в четверг уверенность в том, что власти Ирана изменили курс страны из-за введенных Вашингтоном санкций.

Как передает Islam.az со ссылкой на ТАСС, об этом он сказал, выступая перед журналистами на встрече с японским премьер-министром Синдзо Абэ в Белом доме.

"Кстати, что касается Ирана, мы вводим в крайней степени действенные санкции. Они понимают это очень хорошо. Я думаю, что Иран уже не та страна. Я не думаю, что они рассматривают регион Средиземного моря в той же степени, как и два месяца назад, в этом большая разница", - отметил Трамп.

Президент США выразил надежду на то, что, "может быть, в конечном счете что-нибудь произойдет с Ираном".