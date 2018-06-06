Читатель спрашивает: Можно ли совершить большое омовение после купания или же определенные части тела обязательно должны быть сухими, как при малом омовении?

Как известно, при совершении малого омовения сухими должны быть те части тела, на которые совершается обтирание. Если на этих частях тела (голова и ноги) будет содержаться влага, и при обтирании эта влагу можно будет ощутить влажной рукой дополнительно, то малое омовение считается недействительным. Однако при совершении большого омовения таких ограничений нет. Не имеет значения, мокрое тело или же нет перед большим омовением. Достаточно, чтобы на теле не было скверны, и вода беспрепятственно могла контактировать со всеми частями тела.