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Исламские страны отмечают Всемирный день аль-Кудса

Каждую последнюю пятницу Рамазана отмечается Всемирный день Кудса.

Как передает islam.az, День Кудса был учрежден в 1979 году, в последнюю пятницу священного месяца Рамазан основателем Исламской республики Иран, религиозным лидером Аятоллой Мусеви Хомейни. Это было вызвано проблемами Палестины и оккупацией Кудса.

День Кудса отмечается рядом мероприятий.

Каждый год мусульмане проводят шествия в знак солидарности с палестинским народом, протеста против оккупации Израилем территорий Палестины и освобождения мечети Аль-Кудс из окружения.

Международный день Кудс будет отмечаться в 80 странах мира.


Опубликовано:8 Июнь, 2018  11:09, ]]>Печать]]>
 
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