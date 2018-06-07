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В мечетях Азербайджана отметили третью предполагаемую ночь Гадр.
"Мусульманин подорвал меня, и я потерял ногу!" Воспоминания британского солдата
Австрия закрывает семь мечетей и депортирует нескольких имамов
Зачем Асад признал Абхазию и Южную Осетию? Мнения экспертов
В Азербайджане отметили третью предполагаемую ночь Гадр Фотолента
Исламские страны отмечают Всемирный день аль-Кудса
Можно ли совершить большое омовение после купания или же определенные части тела обязательно должны быть сухими? Ислам в вопросах
Власти Афганистана объявили о перемирии с талибами по случаю окончания Рамазана
После выборов я первым делом принял участие в открытии нового здания мечети Гаджи Джавад - Президент
Путин: США по сути ввели санкции против своих партнеров
За последние 9 лет в Афганистане убито более 20 тыс. мирных жителей
Мусульманские организации США бойкотировали ифтар у Трампа
Конституция США основана на Коране? Джефферсон и ислам Видео
Посол Азербайджана принял участие на ифтаре, организованном Дональдом Трампом в Белом Доме
У берегов Турции спасли более 50 беженцев
За месяц Израиль задержал 605 палестинцев
Сегодня, 7 июня, третья предполагаемая ночь Гадр
Президент Ильхам Алиев принимает участие в церемонии ифтара по случаю священного месяца Рамазан
Семья передавала по наследству уголовный кодекс, приняв его за Коран
В Азербайджане отметили вторую предполагаемую ночь Гадр Фотолента
Верен ли намаз человека, выполняющего намаз зохр, ошибочно принявшего намерение намаза магриб? Ислам в вопросах
Сегодня годовщина шахады имама Али (а)