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Зачем Асад признал Абхазию и Южную Осетию?

Сирийская Арабская Республика стала пятой страной, признавшей независимость Южной Осетии и Абхазии, после России, Никарагуа, Венесуэлы и Науру. Как правило, страна, объявляющая о признании какого-либо геополитического субъекта самостоятельным и независимым, учитывает при этом какие-либо свои соображения и интересы.

Несомненно, имеется определенная мотивация и у Сирии. Мнения по этому поводу высказывались разные: от благодарности России за помощь в избавлении страны от ИГИЛ до надежды на дальнейшую политическую и финансовую поддержку.

Так что же двигало САР, когда она заявила о признании Южной Осетии и Абхазии. Российский политолог, руководитель научных исследований института «Диалог цивилизаций» Алесей Малашенко убежден, что к признанию кавказских республик сирийское руководство подтолкнула Москва.

«Всегда, когда какое-либо государство признает независимость Абхазии и т.н. Южной Осетии, сразу возникает вопрос: каким мотивом руководствуется признающая сторона? Версии совершенно разные – демонстрация солидарности с Россией (со стороны лидеров стран Латинской Америки) и меркантильные цели (со стороны островов Тихого океана). Но почему независимость этих республик признал Дамаск?  С учетом репутации Башара Асада и положения, в котором находится Сирия, предпринятый Россией шаг нельзя считать хорошим дипломатическим ходом. Думаю, это очень смешное и глупое решение. … Сирийцам безразлично, Башара Асада никто не уважает. Этим он ничего не проиграет, но и не выиграет. Он просто подчеркнул, что является марионеткой России», - цитирует Малашенко грузинская  газета  «Квирис палитра» (Палитра недели).

Хотя и несколько завуалированно, то же самое говорит и другой российский политолог  - Николай Силаев, заявивший haqqin.az, что признание Сирией независимости Абхазии и Южной Осетии – это довольно серьезно: впервые страна - союзница России поддерживает позицию Москвы по вопросу, который не входит в сферу ее интересов.

«Сирия будто ставит вопрос перед другими союзниками России: если вы не поддерживаете Россию в таком простом вопросе, как признание независимости Абхазии и Южной Осетии, какие же вы союзники?»

Вместе с тем не исключено, признает он, что вопрос стоит намного прощ: дело касается марионетки, которой управляет Москва, но называть ее марионеткой при этом нельзя.

«Думаю, тут действуют два фактора: с одной стороны, для Башара Асада взаимоотношения с Грузией не имеют большого значения. Дамаск ничего не теряет от отсутствия дипломатических отношений с Грузией. А к перечню тех недостатков, о которых распространяются американцы говоря про Башаре Асада, признание независимости Абхазии и Южной Осетии ничего не прибавляет. С другой стороны, почему Башар не должен был сделать такой шаг для поддержки России? Возможно, это было вопросом повестки дня на российско-сирийских переговорах. Однако не думаю, что Россия специально просила Асада, а тот воспользовался моментом для решения какого-то дополнительного вопроса. Хотя и это возможно… А вообще, в концепции внешней политики России записано содействие признанию независимости Абхазии и Южной Осетии. Когда есть задание, оно должно быть выполнено», - подчеркивает Силаев.

Но вот директор Института новейших государств, политолог Алексей Мартынов убежден, что, несмотря на положение, в котором сегодня находится сирийское государство - гражданскую войну, атаку террористического интернационала, оно остается важнейшей страной Ближневосточного региона. И в этом смысле признание САР Абхазии и Южной Осетии весьма существенно.

А руководитель Центра изучения вопросов безопасности и международных отношений Ника Читадзе полагает, что, скорее всего, Москва постарается использовать свое влияние и в других зависящих от нее странах и добиться признания независимости этих грузинских регионов и другими своими сателлитами.

«Это преимущественно могут быть страны, в которых правят диктаторы и которые испытывают трудности из-за изоляции со стороны цивилизованного мира. Все это требует от грузинских дипломатов активизации работы как с партнерами, так и с такими уязвимыми странами, чтобы помешать попыткам России еще одним признанием облагородить факт осуществленной ею оккупации», - полагает грузинский политолог.

Грузинская оппозиция считает, что глава грузинского МИДа должен явиться в парламент и в закрытом формате ответить на вопросы депутатов в связи с создавшейся ситуацией. В частности, как заявляют в парламентском меньшинстве –в оппозиционной партии «Европейская Грузия» – Сирия не признавала независимость оккупированных регионов Грузии «в самые трудные для Башира Асада дни, когда он физически зависел от Путина». В этом контексте оппозиционеры задаются вопросом о том, что могло способствовать изменению позиции Дамаска, а также о том, какие шаги предпринимал грузинский МИД за последнее время, проводя политику международного непризнания оккупированных регионов.

Серги Капанадзе, депутат от «Европейской Грузии», а в прошлом замглавы МИДа, считает, что, помимо разрыва дипотношений с Сирией, власти должны начать активную дипломатическую работу с Лигой арабских государств и странами Ближнего Востока, чтобы предотвратить признание независимости Абхазии и Цхинвальского региона нгвыыми странам в регионе. Одновременно оппозиция заявляет, что Тбилиси должен прекратить все непосредственные контакты с Москвой, т.е. прямые переговоры Карасина - Абашидзе и говорить с Россией только в присутствии международных посредников.

«Понятно, что сирийская власть действует по указке России. Но почему тогда правительство Грузии продолжает контакты с Москвой? Ответом на так называемую прагматичную политику Тбилиси по отношению к России стали действия Сирии. Прагматика в такой политике выгодна только России, которая шаг за шагом достигает стратегических целей, в том числе аннексируя оккупированные территории и разрушая политику непризнания», – заявляют в партии экс-президента Михаила Саакашвили.

Источник: haqqin.az


Опубликовано:8 Июнь, 2018  12:15, ]]>Печать]]>
 
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