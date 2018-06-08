"Мусульманин подорвал меня, и я потерял ногу!"

Крис Герберт потерял ногу в 2007 году в Басре, вo время войны в Ираке, когда рядом с его грузовиком взорвалась мина. Но это еще не все!

В 19 лет он потерял не только ногу, но и своего лучшего друга, который погиб в результате нападения.

Любого другого человека такой трагический и травмирующий опыт, скорее всего, сломал бы и сделал злым и жестоким. Но не Криса!

Он сумел сохранить позитивный взгляд на жизнь и отказался зависеть от других людей!

В связи с антимусульманскими настроениями во многих западных странах, некоторые захотели использовать Криса в роли инструмента для пропаганды.

Мол, посмотрите, что они сделали с этим храбрым солдатом, который служил своей стране! Но Крис не разделял эти устремления.

Разочарованный мышиной возней вокруг него и его ранения, он решил покончить с домыслами и предположениями насчет его чувств.

Крис написал замечательную в своей экспрессии речь, которую все должны прочитать.

Возможно, это не переубедит миллиарды людей, составивших свое мнение благодаря поступкам экстремистов, но...

Крис раскрыл присущую исламофобии глупость и призвал людей видеть добро друг в друге.

"Некоторые разочаровались, что я не стал расистом, потому что подорвался? Так вот! Да! Мусульманин заложил эту бомбу и я потерял ногу!

Мусульманин потерял руку в тот же день, и он был в британской униформе! Медик-мусульманин был в вертолете, который прилетел за мной! Хирург-мусульманин сделал мне операцию, и спас мне жизнь! Медсестра-мусульманка была частью команды которая помогала мне после возвращения домой!

Помощник по здравоохранению-мусульманин помог мне пройти реабилитацию, когда я заново учился ходить! Таксист-мусульманин не взял с меня денег! Мусульманин посоветовал мне, как справиться с побочными эффектами лекарств!

И в то же время, белая британка плюнула в лицо моей подруге, крикнув ей, что она спит с калекой! Белый британец оттолкнул мое кресло-коляску от лифта, чтобы зайти в него первым! Британка-полицейская оштрафовала отца за парковку в неположенном месте, когда он ждал меня после реабилитации!

Не стану скрывать - многие люди помогли мне выздороветь! И я не ненавижу белых британцев! Ха-ха. Точка!

Я знаю, кого я не люблю! И я знаю, кто я! Я знаю, кого я ценю! И я знаю, кем я не являюсь!

Если вы хотите ненавидеть целую расу нормальных мужчин и женщин за действия нескольких идиотов, не стесняйтесь!

Но не приписывайте свои взгляды мне! Я не стану легкой добычей!

Можно ли обвинить всех мусульман в действиях таких групп, как ИГИЛ и Талибан? Это как обвинить всех христиан в действиях Ку Клукс Клана или баптистов-фанатиков в Вестборо.

Займитесь уже своей жизнью!"

Источник: lifter.com.ua